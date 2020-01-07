{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Австрии назвал спекуляциями утверждения о хакерской атаке из России на его ресурсы

По данным ведомства, источник атак пока установить не удалось

ВЕНА, 7 января. /ТАСС/. Хакерская атака на информационно-коммуникационные системы Министерства иностранных дел Австрии не связана с Россией или Турцией. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Австрии.

Австрийский МИД 4 января заявил о хакерской атаке на его системы и не исключил, что за ней могут стоять другие государства. 7 января издание Kronen Zeitung выступило с утверждением, что за кибернападением якобы может скрываться след из Москвы.

Австрийское агентство печати отметило, что атаки на ресурсы внешнеполитического ведомства продолжаются и предпринимаются меры противодействия. По данным МИД, в настоящее время не удалось установить источник атак. МИД также назвал спекуляциями утверждения о возможной причастности России или Турции к этому делу.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский также выразил надежду в Facebook, что Kronen Zeitung выступит с опровержением своей публикации.

Теги
АвстрияТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
СМИ: США намерены построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52
Аэродром планируют создать на основе действующей ныне военно-воздушной базы Айн аль-Асад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС