МИД Австрии назвал спекуляциями утверждения о хакерской атаке из России на его ресурсы

ВЕНА, 7 января. /ТАСС/. Хакерская атака на информационно-коммуникационные системы Министерства иностранных дел Австрии не связана с Россией или Турцией. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Австрии.

Австрийский МИД 4 января заявил о хакерской атаке на его системы и не исключил, что за ней могут стоять другие государства. 7 января издание Kronen Zeitung выступило с утверждением, что за кибернападением якобы может скрываться след из Москвы.

Австрийское агентство печати отметило, что атаки на ресурсы внешнеполитического ведомства продолжаются и предпринимаются меры противодействия. По данным МИД, в настоящее время не удалось установить источник атак. МИД также назвал спекуляциями утверждения о возможной причастности России или Турции к этому делу.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский также выразил надежду в Facebook, что Kronen Zeitung выступит с опровержением своей публикации.