{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 2021 году страны Шенгенского договора усложнят правила въезда для украинцев

Граждане Украины для поездки в ЕС должны будут пройти платную авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Граждане Украины с 2021 года для поездки в ЕС должны будут пройти платную авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих. Новые правила предусмотрены соответствующим законом, принятым в Европейском парламенте с целью усилить контроль на европейских границах.

"В 2021 году в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду", - отмечается в сообщении украинского издания "Обозреватель".

Благодаря нововведению в Европе появится единая база данных о пересечении границы стран Шенгенского договора.

С 2021 года украинцы, которые планируют посетить страны ЕС, за 96 часов до поездки должны заполнить онлайн-анкету в системе ETIAS. Для этого необходимо предоставить личные данные, информацию о документе для путешествия, а также ответить на некоторые вопросы, в частности, о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, об отказах в выдаче визы и депортации, о совершении поездок в страны повышенного террористического риска. Стоимость обработки заявки составит €7. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет услуга будет предоставляться бесплатно. Разрешение на посещение Шенгенской зоны действительно на протяжении трех лет.

По данным издания, при представлении законопроекта в Брюсселе подчеркнули, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки. Еще 3-4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят клерки центрального европейского органа, который будет контролировать работу этой системы. Но даже в этом случае получение ответа займет около нескольких часов.

В настоящее время для украинцев, совершающих поездки в ЕС сроком до 90 дней, существует безвизовый режим с предъявлением биометрического паспорта для поездок за пределы Украины.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Акции протеста во Франции
Французский парламент начнет рассмотрение проекта пенсионной реформы 17 февраля
Премьер-министр Франции отметил, что этот документ может быть доработан по мере поступления конструктивных предложений от синдикатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС