В 2021 году страны Шенгенского договора усложнят правила въезда для украинцев

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Граждане Украины с 2021 года для поездки в ЕС должны будут пройти платную авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих. Новые правила предусмотрены соответствующим законом, принятым в Европейском парламенте с целью усилить контроль на европейских границах.

"В 2021 году в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду", - отмечается в сообщении украинского издания "Обозреватель".

Благодаря нововведению в Европе появится единая база данных о пересечении границы стран Шенгенского договора.

С 2021 года украинцы, которые планируют посетить страны ЕС, за 96 часов до поездки должны заполнить онлайн-анкету в системе ETIAS. Для этого необходимо предоставить личные данные, информацию о документе для путешествия, а также ответить на некоторые вопросы, в частности, о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, об отказах в выдаче визы и депортации, о совершении поездок в страны повышенного террористического риска. Стоимость обработки заявки составит €7. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет услуга будет предоставляться бесплатно. Разрешение на посещение Шенгенской зоны действительно на протяжении трех лет.

По данным издания, при представлении законопроекта в Брюсселе подчеркнули, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки. Еще 3-4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят клерки центрального европейского органа, который будет контролировать работу этой системы. Но даже в этом случае получение ответа займет около нескольких часов.

В настоящее время для украинцев, совершающих поездки в ЕС сроком до 90 дней, существует безвизовый режим с предъявлением биометрического паспорта для поездок за пределы Украины.