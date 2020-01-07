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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

WSJ: США направят дополнительные войска и самолеты на Ближний Восток

Речь идет о группе бомбардировщиков B-52 и 200 военнослужащих

ТАСС, 7 января. США планируют направить на Ближний Восток группу бомбардировщиков B-52, а также еще 200 военнослужащих. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Пентагона.

По информации издания, в регион отправятся 200 военных, которые базируются в городе Виченца. Часть этих войск будет направлена в Бейрут для обеспечения дополнительной безопасности посольства США в городе. Число самолетов, которые будут направлены в регион, издание не приводит.

После отправки дополнительных сил число военнослужащих США на Ближнем Востоке достигнет 80 тыс. человек, сообщает издание.

Ситуация в регионе резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
СШАОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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