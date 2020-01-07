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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Словакия отозвала военнослужащих из Ирака

Их дальнейшее участие в миссии альянса по обучению иракских солдат и служащих сил безопасности Братислава намерена обсуждать с руководством организации

ТАСС, 7 января. Словакия временно отозвала своих военных, находящихся на территории Ирака в составе миссии НАТО. Об этом во вторник сообщило Словацкое радио.

Отмечается, что военнослужащие "были перемещены в другую страну". Их дальнейшее участие в миссии альянса по обучению иракских солдат и служащих сил безопасности Братислава намерена обсуждать с руководством организации.

Решение о временном отзыве военнослужащих было принято правительством Словакии. В составе миссии НАТО находились семь словацких военных инструкторов. Другие подробности не сообщаются.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил в воскресенье послу республики при штаб-квартире НАТО в Брюсселе указание поддержать предложение о завершении миссии альянса в Ираке. Глава кабмина таким образом отреагировал на решение иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие.

Теги
ИракСловакияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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