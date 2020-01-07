Президент Польши намерен выступить с речью на Всемирном форуме памяти Холокоста

ВАРШАВА, 7 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда хочет выступить с речью на Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем". Об этом он заявил во вторник перед началом совещания с правительством республики.

По словам Дуды, он получил приглашение на форум. "Но там не предусматривается мое выступление", - указал он. "Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать", - сказал польский лидер, подчеркнув, что слово на этом мероприятии будет предоставлено президентам Германии, России и другим главам государств".

"Три миллиона польских евреев погибли в Холокосте. Без сомнения, выступление президента Польши на этом мероприятии полностью обосновано", - добавил Дуда.

Президент Польши созвал совещание с правительством для обсуждения таких тем, как политика республики в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, мероприятия в память о 75-й годовщине освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, а также историческая политика страны в контексте польско-российских отношений.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 23 января в Иерусалиме. Ожидается визит российского президента.