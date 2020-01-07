{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Польши намерен выступить с речью на Всемирном форуме памяти Холокоста

Форум пройдет 23 января в Иерусалиме

ВАРШАВА, 7 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда хочет выступить с речью на Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем". Об этом он заявил во вторник перед началом совещания с правительством республики.

На эту тему

По словам Дуды, он получил приглашение на форум. "Но там не предусматривается мое выступление", - указал он. "Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать", - сказал польский лидер, подчеркнув, что слово на этом мероприятии будет предоставлено президентам Германии, России и другим главам государств".

"Три миллиона польских евреев погибли в Холокосте. Без сомнения, выступление президента Польши на этом мероприятии полностью обосновано", - добавил Дуда.

Президент Польши созвал совещание с правительством для обсуждения таких тем, как политика республики в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, мероприятия в память о 75-й годовщине освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, а также историческая политика страны в контексте польско-российских отношений.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 23 января в Иерусалиме. Ожидается визит российского президента.

Теги
Польша
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну
Ранее сообщалось, что лидера венесуэльской оппозиции не пускали в здание заксобрания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС