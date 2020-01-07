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В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

В МВД Украины уточнили, что в среднем за сутки отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Погранслужба Украины не впустила в страну более семи тысяч граждан РФ в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что пограничники "в среднем за сутки отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ". Такое решение, добавили в ведомстве, принимается на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.

С 26 ноября по 26 декабря 2018 года в стране действовал режим военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории. В связи с введением военного положения россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на территорию страны. В Госпогранслужбе заявляли тогда, что за время действия режима на Украину не смогли попасть 1650 граждан РФ. Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря 2018 года после отмены военного положения сохранил ограничения на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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