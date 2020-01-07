Глава МИД Ирана считает, что США совершили акт международного терроризма

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. США осуществили акт государственного терроризма в отношении Ирана, и Иран даст ответ на эти действия. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании CNN в связи с американским ракетным ударом, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

"Их [США] дни в регионе сочтены, и не потому, что кто-то предпринимает в их отношении какие-то действия, а потому, что им не рады, - сказал Джавад Зариф. - Это - акт государственного терроризма, это - акт агрессии в отношении Ирана, и мы дадим ответ. США придется осознать реальность - люди в регионе испытывают гнев, они хотят ухода США".

"Но наш ответ будет пропорциональным, а не наоборот, потому что мы привержены соблюдению закона. Мы - законопослушные люди, мы не пренебрегаем законом, как президент [США Дональд] Трамп", - указал глава иранского МИД. При этом он отметил, что американский лидер должен извиниться за убийство Сулеймани. "Он должен извиниться и сменить курс", - подчеркнул Зариф.

"Он [президент США Дональд Трамп] демонстрирует международному сообществу неуважение к международному праву и готовность пойти на военное преступление, нанося удары по культурным центрам, - отметил Джавад Зариф. - Он не обращает внимания на международное право. Как он может укреплять безопасность Америки, действительно ли американцы ощущают себя в большей безопасности? Это - цена, которую приходится платить за высокомерие, невежество, отсутствие уважения".

Как отмечалось в материале CNN, Зариф заявил в ходе интервью, что генерал Сулеймани находился в Багдаде с дипломатической миссией для встречи с премьер-министром Ирака с целью смягчить напряженность в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.