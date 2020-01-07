НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака

ТАСС, 7 января. НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя альянса.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить военнослужащих. Для этого часть из них будет временно переброшена в другие районы Ирака и за пределы страны", - цитирует агентство его слова. При этом собеседник агентства подчеркнул, что НАТО, тем не менее, "поддерживает присутствие своих сил в Ираке".

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.