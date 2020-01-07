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Помпео отказался прояснить ситуацию вокруг обращения главы МИД Ирана за визой США

Госсекретарь США не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о том, что американские власти приняли решение отказать Зарифу в выдаче этой въездной визы

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отказался прояснить ситуацию вокруг обращения министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа за американской въездной визой для участия в мероприятии по линии ООН в Нью-Йорке.

Выступая во вторник перед журналистами в Госдепартаменте, Помпео не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о том, что американские власти приняли решение отказать Зарифу в выдаче этой въездной визы. "Мы не даем комментариев по визовым делам касательно тех, кто ездит сюда, в США, по визам, поэтому я не могу добавить чего-то большего к теме поездки министра иностранных дел Зарифа в США. Скажу лишь, что мы всегда будем выполнять свои обязательства в рамках требований ООН, а также соглашения о размещении штаб-квартиры [этой всемирной организации на американской территории]. Мы будем делать это - и в данном конкретном случае, и в более широком плане каждый день", - заявил Помпео.

В понедельник информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного официального представителя США, что Вашингтон отказал Зарифу в выдаче визы. Глава МИД Ирана собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на четверг.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)
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