США и ЕС проведут на этой неделе консультации по ситуации вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. США и Европейский союз (ЕС) проведут на текущей неделе консультации по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я также хочу объявить о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл поедет позднее на этой неделе в Брюссель. У него состоятся переговоры с 28 европейскими коллегами. Речь идет о регулярной встрече, которая проводится приблизительно каждые шесть месяцев. Нынешняя встреча важна, поскольку она предшествует только что намеченному министерскому совещанию ЕС, которое будет посвящено Ирану", - сказал Помпео. Он выступил перед журналистами в Госдепартаменте в связи с резким обострением отношений Вашингтона и Тегерана.

При этом Помпео уточнил, что в ходе предстоящих контактов Хейла с европейскими коллегами будут рассматриваться также вопросы, связанные с Сирией, КНДР и Китаем. "Это вновь показывает наше тесное сотрудничество с европейскими партнерами по вопросам, вызывающим взаимную обеспокоенность. Уверен, что пока Дэвид находится там [в Брюсселе] проблематика Ирана и Ирака будет занимать значительное место в [предстоящих] переговорах. У них также будет возможность обсудить такие приоритеты, как Сирия, Северная Корея и Китай", - заявил Помпео. Других деталей повестки дня он не огласил.

На прошлой неделе Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Иран решительно осудил нынешние шаги США и пообещал жестко ответить на американскую операцию, которая привела к гибели Сулеймани.