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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Источник: НАТО возобновит миссию в Ираке, когда позволят условия по безопасности

Источник в альянсе подчеркнул, что НАТО твердо привержена борьбе с международным терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. НАТО вернет военных в Ирак и возобновит работу своей миссии в стране, когда позволят условия по безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник источник в Североатлантическом альянсе.

"НАТО сохраняет свое присутствие в Ираке. И мы готовы продолжать нашу подготовку и наращивание потенциала, когда позволит ситуация. НАТО твердо привержена борьбе с международным терроризмом", - сказал он.

Дипломат подтвердил информацию о том, что альянс вывел часть контингента из Ирака. "Во всем, что мы делаем, безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение. Поэтому мы временно приостановили нашу подготовку на местах и принимаем все меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей. Это включает в себя временное перемещение некоторых сотрудников в различные места как внутри Ирака, так и за его пределами", - пояснил он.

НАТО уже 4 января была вынуждена приостановить всю деятельность своей миссии в Ираке из опасений за безопасность ее персонала.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
ИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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