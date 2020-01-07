{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Лондоне заявили, что британские военные покинут Ирак, если этого потребует Багдад

В Минобороны Соединенного Королевства подчеркнули, что будут уважать суверенитет Ирака

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании будет уважать волю правительства Ирака в том случае, если оно потребует от Лондона вывести своих военнослужащих с территории республики. Об этом заявил во вторник, выступая в Палате общин, глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы будем уважать суверенитет Ирака. В том случае если [власти республики] потребуют от нас покинуть страну, мы будем уважать их волю, поскольку они имеют на это право", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что британское правительство ведет переговоры с руководством Ирака, чтобы убедить его в необходимости продолжения операции возглавляемой США западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Ирака.

По данным британских СМИ, в Ираке службу несут около 400 британских военных. В основном они находятся на базе Эт-Таджи под Багдадом.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Заседание парламента республики прошло на фоне резкого обострения обстановки в регионе после того, как в ночь на 3 января США нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на его убийство.

Теги
ИракВеликобританияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
И.о. премьера Ирака подтвердил получение "ошибочного" письма о выводе войск США
Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что это письмо было черновиком
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС