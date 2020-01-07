В Лондоне заявили, что британские военные покинут Ирак, если этого потребует Багдад

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании будет уважать волю правительства Ирака в том случае, если оно потребует от Лондона вывести своих военнослужащих с территории республики. Об этом заявил во вторник, выступая в Палате общин, глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы будем уважать суверенитет Ирака. В том случае если [власти республики] потребуют от нас покинуть страну, мы будем уважать их волю, поскольку они имеют на это право", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что британское правительство ведет переговоры с руководством Ирака, чтобы убедить его в необходимости продолжения операции возглавляемой США западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Ирака.

По данным британских СМИ, в Ираке службу несут около 400 британских военных. В основном они находятся на базе Эт-Таджи под Багдадом.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Заседание парламента республики прошло на фоне резкого обострения обстановки в регионе после того, как в ночь на 3 января США нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на его убийство.