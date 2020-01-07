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СМИ: армия Хафтара продвигается к Мисурате

Одновременно с этим части ЛНА начали наступление на силы, поддерживающие Правительство национального согласия Фаиза Сараджа

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара после установления полного контроля над городом Сирт продвинулась вперед на запад и находится примерно в 100 км от Мисураты. Об этом сообщил во вторник информационный портал Afrigatenews со ссылкой на представителей ЛНА.

По его данным, "силы ЛНА вошли в населенный пункт Эль-Хиша в 100 км к востоку от Мисураты, а также установили контроль над городком Бугрейн юго-восточнее Мисураты". Одновременно с этим части ЛНА начали наступление на силы, поддерживающие Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, к югу от Триполи.

В понедельник ливийская армия отбила у сил ПНС город Сирт, находившийся под их контролем с 2016 года. По словам официального представителя ВС генерала Ахмеда аль-Мисмари, "город был взят на три часа". В настоящее время, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на временное правительство Ливии, там создан Управляющий совет города.

Расположенный к западу от "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт), где находятся основные терминалы по экспорту углеводородов, Сирт имеет стратегическое местоположение на маршрутах снабжения между восточной, западной и южной Ливией.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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Ливия
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