В Киеве заявили, что не отказываются от поиска альтернативы минским соглашениям

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Украина не отказывается от формата минских переговоров в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Bild, опубликованном во вторник на сайте посольства Украины в ФРГ.

"Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда надо рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса", - сказал он.

Министр также добавил, что Украина согласились закрепить "формулу Штайнмайера" в своем законодательстве, но отметил - "это не значит, что эти выборы [в Донбассе] будут проведены, но отнюдь не на любых условиях". Пристайко подчеркнул, что в лучшем случае выборы в Донбассе должны быть проведены параллельно с местными выборами на Украине осенью 2021 года.

"Это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - сказал глава украинского МИД.

Президент России Владимир Путин, выступая 19 декабря 2019 года на большой пресс-конференции, заявил, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений, и предупредил, что их пересмотр может завести ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины в тупик. Путин назвал целесообразным продолжение работы в "нормандском формате", отметив при этом, что проведение в апреле следующей встречи лидеров, России, Украины, Франции и ФРГ "станет актуальным, если будут позитивные изменения".