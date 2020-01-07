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В Ливии заявили, что ЛНА Хафтара не намерена входить в Мисурату

Официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари отметил, что сейчас военные пытаются закрепить позиции внутри Сирта

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара не намерена входить в Мисурату. Об этом заявил во вторник официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.

"Мы обезопасили нефтяной полумесяц (побережье залива Сирт, где находятся основные терминалы по экспорту углеводородов), выведя его из-под опасности, и у нас в настоящее время нет намерений двигаться на Мисурату, - указал он. - Сейчас мы пытаемся закрепить наши позиции внутри Сирта".

В понедельник ливийская армия отбила у сил Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа город Сирт, находившийся под их контролем с 2016 года. Город был взят всего за несколько часов.

"Молниеносная операция была нацелена на то, чтобы избежать боевых действий внутри города", - пояснил аль-Мисмари. Во вторник представители ЛНА сообщили, что силы Хафтара продвинулись вперед на запад и сейчас находятся примерно в 100 км от Мисураты, установив контроль над населенными пунктами Эль-Хиша и Бугрейн восточнее Мисураты.

Расположенный к западу от подконтрольного ЛНА "нефтяного полумесяца" Сирт имеет стратегическое местоположение на маршрутах снабжения между восточной, западной и южной Ливией.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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Ливия
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