{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Источники CNN не подтвердили информацию о наличии пострадавших среди иракцев

Ранее эта же телекомпания сообщала о том, что несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Иракцы не пострадали в результате ракетного удара со стороны Ирана по военным базам, где расквартированы американские войска. Об этом сообщили во вторник телекомпании CNN два источника в иракских службах безопасности.

Ранее эта же телекомпания сообщала о том, что несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад. При этом источник CNN не уточнял ни их количество, ни то, были ли среди них погибшие.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
Онлайн
Атака на военные объекты США в Ираке. Онлайн
Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удар был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС