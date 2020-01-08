Источники CNN не подтвердили информацию о наличии пострадавших среди иракцев

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Иракцы не пострадали в результате ракетного удара со стороны Ирана по военным базам, где расквартированы американские войска. Об этом сообщили во вторник телекомпании CNN два источника в иракских службах безопасности.

Ранее эта же телекомпания сообщала о том, что несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад. При этом источник CNN не уточнял ни их количество, ни то, были ли среди них погибшие.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.