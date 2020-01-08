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Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль"

Премьер-министр еврейского государства отметил, что страна "твердо противостоит тем, кто пытается нас уничтожить"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху EPA-EFE/ABIR SULTAN
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израиль нанесет сокрушительный удар любому, кто попытается атаковать его. Об этом заявил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майкла Помпео о легальности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Трансляцию мероприятия осуществляла канцелярия главы правительства в Twitter.

"Любой, кто попытается напасть на нас, получит самый сокрушительный удар. Мы твердо противостоим тем, кто пытается нас уничтожить", - сказал Нетаньяху. Он вновь отметил, что "у США нет друга лучше, чем Израиль, а у Израиля нет друга лучше, чем США", и указал, что еврейское государство "полностью поддерживает" решение американского президента Дональда Трампа о проведении операции, итогом которой стало убийство 3 января в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), генерала Касема Сулеймани. Главу Белого дома "следует поздравить с тем, что он действовал быстро, смело и решительно", добавил Нетаньяху.

Теги
СШАИранИракИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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