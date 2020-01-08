Педро Санчес принес присягу в качестве главы правительства Испании

МАДРИД, 8 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес принес в среду присягу в качестве председателя правительства Испании. Церемония состоялась в королевской резиденции в присутствии монарха Филиппа VI.

Санчес, положив руку на конституцию Испании, "пообещал <…> исполнять обязанности председателя правительства" и хранить верность королю и основному закону страны. Ожидается, что на следующей неделе генсек ИСРП озвучит состав своего правительства.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил во вторник в ходе второго голосования кандидатуру Санчеса на пост премьер-министра. Ранее он достиг соглашения с левой коалицией "Объединившись, мы можем", которое предусматривает, что в кабмин во главе с лидером соцпартии войдут представители этой политической силы. Таким образом, впервые в современной демократической истории Испании в стране будет сформировано коалиционное правительство.

Утверждение Санчеса премьером положило конец затянувшемуся политическому тупику в королевстве. Правительство Испании около восьми месяцев находилось в статусе исполняющего обязанности, поскольку по итогам выборов партиям не удалось договориться по формированию кабмина.