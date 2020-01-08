Гон назвал главные причины, побудившие его сбежать из Японии

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Главными причинами, побудившими экс-главу автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона сбежать из Японии, стали утрата веры в то, что там его ждет справедливый суд и полный запрет на контакты с супругой. Об этом сам Гон заявил в среду, выступая на пресс-конференции в Бейруте.

"В один момент я окончательно понял, что в Японии мне не добиться честного суда, как бы я ни старался. И запрет на встречи с женой, которую я так сильно люблю", - подчеркнул Гон, отвечая на соответствующий вопрос. Несмотря на настойчивость журналистов, Карлос Гон так и не рассказал, как именно он смог покинуть Японию, не подтвердив и не опровергнув озвученную многократно версию о том, что на борт частного самолета его погрузили в крупногабаритном ящике для перевозки музыкальных инструментов.

Карлос Гон был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

В конце декабря предприниматель бежал из Японии в Ливан. После этого Токийский окружной суд постановил конфисковать 1,5 млрд иен (более $13,8 млн) залога, который Гон внес за помещение под домашний арест. Минюст Японии подчеркнул, что Гон покинул страну незаконно, и назвал факт побега заслуживающим крайнего сожаления.