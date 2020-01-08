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Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за критики марша бандеровцев в Киеве

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства также отметили необходимость конструктивного дипломатического сотрудничества двух стран "в области исторической памяти"

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий был приглашен в МИД Украины в связи с его заявлением об осуждении чествования в Киеве лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польши и государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", - сказано в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В нем также упоминается о необходимости конструктивного дипломатического сотрудничества двух стран "в области исторической памяти". "Договорились о конкретных шагах в этом направлении", - отметили в МИД, но не уточнили, о каких шагах идет речь.

1 января сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Днем позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие. "Помня наших невинных братьев и сестер, замученных с 1939 года по 1945 год на оккупированных территориях Польши, которые сегодня стали частью Украины, мы считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением", - говорится в заявлении. Дипломаты с большим сожалением и обеспокоенностью отметили, что представители разных уровней власти на Украине отмечают исторические события, которые "следовало бы раз и навсегда осудить".

На Украине день рождения Бандеры включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев. 2020 год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

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