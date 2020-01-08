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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

ABC: Иран выпустил по американским базам в Ираке до 24 баллистических ракет

По данным телекомпании, пуски совершались с передвижных и стационарных установок в различных точках Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Иран выпустил по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как считалось ранее. Об этом сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на источник в Минобороны США.

Этот источник привел уточненные оценки Пентагона. Согласно им, все баллистические ракеты, выпущенные Ираном в ночь на среду, были малой дальности. Пуски совершались с передвижных и стационарных установок в различных точках Исламской Республики Иран. Продолжительность полета колебалась от пяти до 10 минут.

Источник ABC подтверждает публикацию телеканала Fox News о том, что четыре баллистические ракеты Ирана не попали в цель при обстреле американских военных объектов. ВС США уточняют информацию о том, сколько таких ракет изменили траекторию полета из-за отказа реактивных двигателей. Избежать потерь среди американских военнослужащих удалось отчасти благодаря системам раннего предупреждения, но не зенитным ракетным комплексам.

Теги
СШАИранРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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