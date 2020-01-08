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Конгрессмены проголосуют 9 января насчет полномочий Трампа применять силу против Ирана

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отметила, что конгрессмены озабочены решением администрации втянуться в военную конфронтацию с Ираном

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США проголосует 9 января по резолюции, ограничивающей для президента Дональда Трампа использование силы против Ирана. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении спикера нижней палаты Нэнси Пелоси.

"Сегодня, в соответствии с нашим долгом обеспечить безопасность наших граждан, Палата представителей продвигается вперед с резолюцией, ограничивающей военные действия президента против Ирана, - сказала она. - Резолюция будет отправлена в процедурный комитет сегодня вечером, а завтра (9 января) будет вынесена [на голосование] всей палаты".

По словам спикера, конгрессмены серьезно озабочены решением администрации втянуться в военную конфронтацию с Ираном и отсутствием стратегии на данный счет. "Наши озабоченности не были развеяны сегодняшним брифингом администрации [перед законодателями о стратегии в отношении Ирана в связи с операцией против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани]", - отметила Пелоси.

Вместе с тем, заявила спикер, палата может вскоре рассмотреть другие законопроекты по данной теме, в частности, запрещающие финансирование не одобренных законодателями военных операций. "Администрация должна работать с Конгрессом для достижения немедленной и эффективной стратегии по деэскалации, чтобы предотвратить дальнейшее насилие", - подчеркнула она.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдАвария в электросетях на Дальнем Востоке
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