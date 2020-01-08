Reuters: эксперты ООН считают, что хуситы не причастны к атаке на предприятия Saudi Aramco

ТАСС, 9 января. Эксперты ООН, проводящие расследование сентябрьской атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, считают, что йеменские хуситы не стоят за нападением. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на закрытый доклад наблюдателей ООН за соблюдением режима санкций.

"Несмотря на заверения в обратном, силы хуситов не атаковали [нефтяные месторождения] Абкаик и Хурайс 14 сентября 2019 года", - приводит агентство выдержку из доклада, представленного комитету по санкциям в отношении Йемена СБ ООН 27 декабря.

По мнению экспертов, дальность полета беспилотников и баллистических ракет, использованных для нападения, слишком мала, чтобы позволить им долететь до объектов Saudi Aramco с территории Йемена. Кроме того, в докладе отмечается, что нападение произошло с севера, а не с юга, как было бы при атаке со стороны хуситских территорий.

Как передает Reuters, эксперты сомневаются в йеменском происхождении оружия из-за сложности его конструкции. "По техническим характеристикам некоторые из этих снарядов имеют сходство с оружием, произведенным в Иране", - говорится в докладе.