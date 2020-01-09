США еще не определили сроки поставки Украине новой партии Javelin

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. США рассматривают несколько вариантов относительно сроков поставки Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы завершили процесс уведомления [Конгресса США]. Приобретение комплексов, как и любых других вооружений, [требует проведения] многоуровневого процесса с Конгрессом и уведомления..., - отметил чиновник. - Я бы не хотел предугадывать сроки поставок сейчас, но скажу, что, когда мы обсуждаем даты, есть несколько окон".

В октябре 2019 года Пентагон оповестил законодательную ветвь власти США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другой сопутствующей военной техники на сумму $39,2 млн. В начале марта 2018 года военное ведомство США объявило о передаче Украине этих комплексов на сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила данные вооружения.

Как сообщил 26 декабря 2019 года заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, украинская сторона договорилась с США о поставке второй партии комплексов.