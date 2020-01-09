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Протесты в Абхазии
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Суд в Абхазии повторно рассмотрит жалобу оппозиции на решение по итогам выборов президента

Жалобу рассмотрит новый состав судей

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии в четверг дал отвод одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Жалоба будет вновь рассмотрена новым составом судей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе суда.

"Заявление представителя истца - адвоката Инги Габилаиа об отводе от участия в административном деле судьи Романа Кварчия ввиду его личной заинтересованности в исходе дела удовлетворено при равном количестве голосов, поданных за и против отвода, - сообщили в пресс-службе. - В соответствии с требованиями кодекса Республики Абхазия "Об административном судопроизводстве", отведенный судья подлежит замене, после чего судебное разбирательство производится с самого начала и должно быть рассмотрено в срок, не превышающий двух месяцев".

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