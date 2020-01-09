В Бразилии убит мэр города Имбуйя

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Мэр бразильского города Имбуйя (южный штат Санта-Катарина) Жуау Швамбах погиб в результате покушения. Об этом сообщил в четверг портал G1.

Злоумышленник дважды выстрелил в градоначальника на парковке у здания мэрии, после чего попытался покончить с собой, сообщили в полиции региона. Мотивы преступника выясняются.

Это уже третий с конца декабря случай убийства главы городского образования в Бразилии. Предыдущие два случая произошли в северо-восточном штате Сеара и юго-восточном Сан-Паулу, отмечает портал.

Погибший политик занял пост градоначальника по итогам выборов 2016 года. До этого он дважды был вице-мэром и местным депутатом.

4 октября в Бразилии пройдет первый тур очередных муниципальных выборов, в ходе которых граждане изберут новое местное руководство, а также обновят составы городских советов депутатов.