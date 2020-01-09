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Киев расценил заявление посла Израиля о Бандере как вмешательство во внутренние дела

Украинский посол Геннадий Надоленко подчеркнул, что сохранение национальной памяти народа является одним из приоритетных направлений госполитики Украины

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Украина призвала Израиль избегать вмешательства в свою внутреннюю политику в связи с заявлением израильской стороны, в котором осуждается проведение в центре Киева факельного марша по случаю очередной годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Израиле.

"Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэль Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши на Украине от 2 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Украинский посол подчеркнул, что "возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины". "Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов", - добавил Надоленко.

Сторонники праворадикальных партий и организаций 2 января провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Возле здания администрации Киева, на фасаде которого вывесили большой портрет идеолога украинских националистов, состоялся митинг. По информации наблюдателей, в марше приняли участие около тысячи человек. Аналогичные факельные шествия и митинги также прошли в ряде городов на западе Украины.

В тот же день посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с осуждением факельного марша, отметив, что "чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением". Дипломаты также осудили решение Львовского областного совета выделить средства на чествование в 2020 году "нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, которые являются творцами теории украинской расы". У них также вызвало возмущение появление 1 января полотна с изображением Бандеры на фасаде здания администрации Киева.

Бандера

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов.

На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

День рождения Бандеры включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.

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