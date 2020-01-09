Контактная группа по Венесуэле не признала избрание Луиса Парры председателем парламента

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Избрание Луиса Парры главой Национальной ассамблеи Венесуэлы не является легитимным и демократическим. Об этом говорится в заявлении стран - участников Контактной группы (Боливия, Коста-Рика, Эквадор, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Панама, Португалия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство) по урегулированию кризиса в Венесуэле, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Силы безопасности не позволили многим законодателям войти в Национальное собрание и осуществить свои конституционные права и обязанности. Доступ к средствам массовой информации также был закрыт. В этом контексте избрание Луиса Парры нельзя считать ни легитимным, ни демократическим", - отмечается заявлении.

В нем говорится, что страны-участницы "выражают свою глубокую обеспокоенность действиями, направленными против демократического и конституционного функционирования Национальной ассамблеи". "Эти события вместе с продолжающимися запугиваниями и репрессиями в отношении членов Национальной ассамблеи, демократически избранных венесуэльским народом, еще больше усугубляют кризис, создавая все новые препятствия на пути мирного возвращения к демократии и верховенству права", - подчеркивается в документе.

Члены Контактной группы "поддерживают Хуана Гуайдо на посту председателя Национальной ассамблеи и подтверждают приверженность активной поддержке подлинных усилий, направленных на мирное и демократическое урегулирование кризиса в Венесуэле", говорится в заявлении.

Ситуация в Венесуэле

5 января депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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