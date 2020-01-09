США призывают сформировать в Венесуэле переходное правительство и провести новые выборы

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты предлагают властям и оппозиции в Венесуэле начать переговоры для выхода из кризиса путем формирования переходного правительства и проведения новых выборов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Быстрый переход к демократии посредством переговоров является наиболее эффективным и устойчивым способом достичь мира и процветания в Венесуэле. Переговоры могут открыть путь выхода из кризиса за счет [формирования] переходного правительства, которое организует свободные и честные выборы", - убежден глава американской дипломатии.