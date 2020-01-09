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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Украина попросила Швецию участвовать в расследовании авиакатастрофы в Иране

Пресс-секретарь премьер-министра Йоста Бруннандер уточнил, что Швеция заинтересована в том, чтобы внести свой вклад

СТОКГОЛЬМ, 9 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в четверг к премьер-министру Швеции Стефану Лёвену с просьбой о помощи в расследовании крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины (МАУ) в Тегеране, на борту которого находились и подданные королевства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабинета Йоста Бруннандер в интервью Шведскому радио.

"Президент сегодня говорил с Лёвеном, и это был хороший разговор. Речь шла об авиакатастрофе в Иране, и Украина попросила Швецию принять участие в расследовании. Конечно, для Швеции важно, чтобы "все карты были на столе", и мы заинтересованы в том, чтобы внести свой вклад. Как именно - об этом говорить слишком рано", - отметил Бруннандер.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Афганистана, Германии, Великобритании, Ирана, Канады, Украины и Швеции.

Теги
ШвецияУкраинаЛёвен, СтефанЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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