Глава МИД Латвии: под гитлеровской Германией республика не смогла бы существовать свободно

РИГА, 9 января. /ТАСС/. Латвия не смогла бы быть свободным государством под нацистским режимом Германии. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Мы абсолютно ценим вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии. То, что будут отмечать 75 лет со дня окончания Второй мировой и в Европе, и на Дальнем Востоке, это прекрасно. Мы понимаем, что под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла бы существовать", - цитирует в четверг главу внешнеполитического ведомства портал Delfi.

По его словам, высшие должностные лица стран Балтии не планируют ехать в Москву на празднование 75-летия Победы и окончания Второй мировой войны. Ринкевичс также указал на неизменную позицию Латвии относительно пакта Молотова - Риббентропа.

"Мы никогда не согласимся с трактовкой, что пакт Молотова - Риббентропа и секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы попали, это что-то хорошее и "успех советской дипломатии", - отметил он. "Хотел бы напомнить, что Съезд народных депутатов Советского Союза в 1989 году осудил этот пакт. И в этом смысле мы видим большой откат", - добавил министр.