{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подготовка к 75-летию Победы

Глава МИД Латвии: под гитлеровской Германией республика не смогла бы существовать свободно

Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига ценит вклад Советского Союза в разгром нацистов
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
© AP Photo/Efrem Lukatsky

РИГА, 9 января. /ТАСС/. Латвия не смогла бы быть свободным государством под нацистским режимом Германии. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Мы абсолютно ценим вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии. То, что будут отмечать 75 лет со дня окончания Второй мировой и в Европе, и на Дальнем Востоке, это прекрасно. Мы понимаем, что под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла бы существовать", - цитирует в четверг главу внешнеполитического ведомства портал Delfi.

По его словам, высшие должностные лица стран Балтии не планируют ехать в Москву на празднование 75-летия Победы и окончания Второй мировой войны. Ринкевичс также указал на неизменную позицию Латвии относительно пакта Молотова - Риббентропа.

"Мы никогда не согласимся с трактовкой, что пакт Молотова - Риббентропа и секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы попали, это что-то хорошее и "успех советской дипломатии", - отметил он. "Хотел бы напомнить, что Съезд народных депутатов Советского Союза в 1989 году осудил этот пакт. И в этом смысле мы видим большой откат", - добавил министр.

Теги
ГерманияЛатвияПодготовка к 75-летию Победы
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Трамп заявил, что у США "хорошая стратегия" по Венесуэле
Американский лидер призвал журналистов "следить за развитием событий"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС