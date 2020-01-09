Канада предложила Украине техническую помощь для расследования катастрофы лайнера в Иране

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Министерство транспорта Канады предложило Киеву помощь технических специалистов для расследования катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, в которой погибли 63 канадских гражданина. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе отметили, что расследованием сейчас занимаются представители авиационных властей Ирана и Украины. "Наше министерство также предлагает техническую и экспертную помощь украинским властям <...> для проведения расследования", - сообщила представитель пресс-службы. Она пояснила, что речь идет об инженерах, летчиках-испытателях и пилотах, которые обладают необходимыми знаниями в сфере проектирования самолетов аналогичных тому, что разбился в Иране, их технического обслуживания, а также имеют опыт пилотирования таких лайнеров.

"Кроме того, Совет по безопасности на транспорте Канады назначил эксперта, который будет получать и анализировать информацию, публикуемую Управлением гражданской авиации Ирана, и следить за ходом расследования", - уточнили в пресс-службе. Здесь добавили, что канадская сторона также находится в постоянном контакте со всеми партнерами в сфере авиационной безопасности, в том числе в США и Международной организации гражданской авиации.

Ранее в четверг МИД Канады сообщил, что глава ведомства Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого подчеркнул важность допуска канадских специалистов к месту катастрофы самолета.

Авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди них были 63 гражданина Канады.