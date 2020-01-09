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Крушение Boeing-737 в Тегеране
Обновлено 

NYT: Иран пригласил власти США к участию в расследовании крушения украинского Boeing 737

Предложение Ирана было направлено через Международную организацию гражданской авиации

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Иран предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ) принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на два собственных источника.

По их данным, предложение Ирана было направлено через Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Штаб-квартира ИКАО расположена в канадском Монреале. НУБТ, согласно публикации, обратилось в Госдепартамент за консультацией. Это обусловлено тем, что санкции, введенные США против Ирана, запрещают специалистам американской корпорации Boeing взаимодействовать с иранскими ведомствами без наличия отдельной лицензии, пояснила газета.

НУБТ является специализированным независимым ведомством федерального правительства США. Его штаб-квартира находится в Вашингтоне. Управление располагает девятью региональными подразделениями в разных частях страны. Как правило, в изучении обстоятельств авиапроисшествий за рубежом с самолетами, произведенными компанией Boeing, принимают участие специалисты Федерального авиационного управления США и НУБТ.

Boeing ранее информировала о готовности оказать необходимое содействие в связи с этой катастрофой. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, по его личному мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы. При этом журнал Newsweek и другие ведущие американские СМИ со ссылкой на свои источники передали, что украинский лайнер мог по ошибке попасть под огонь иранских зенитных ракетных систем. В публикациях излагалась предварительная информация Пентагона и американской разведки.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Афганистана, Великобритании, Ирана, Канады, Украины, ФРГ и Швеции.

В новость были внесены изменения (22:51 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
СШАИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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