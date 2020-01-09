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Мексика разрешила семерым эквадорским оппозиционерам укрыться на своей территории

Политики, связанные с экс-президентом Рафаэлем Корреа, уже вылетели в Мехико

МЕХИКО, 10 января. /ТАСС/. Власти Мексики предоставили политическое убежище семерым эквадорским оппозиционерам, которые укрылись в посольстве страны в Кито во время протестов в октябре 2019 года. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства североамериканского государства.

"Министерство иностранных дел и миграции Эквадора на этой неделе предоставило разрешения на выезд <...> и соответствующие гарантии, чтобы сегодня эти граждане отправились в нашу страну", - указывается в документе. По данным Хосе Валенсии, главы МИД южноамериканской республики, политики, связанные с экс-президентом Рафаэлем Корреа, уже вылетели в Мехико.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября 2019 года подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации глава государства объявил чрезвычайное положение.

В середине того же месяца власти приняли решение аннулировать решение об отмене субсидий. После этого их оппоненты и представители коренных народов согласились прекратить забастовки и протестные акции.

В ноябре 2019 года в Мексику прибыл экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший здесь политическое убежище. Спустя месяц политик направился в столицу Аргентины, власти которой предоставили ему статус беженца.

Теги
МексикаЭквадор
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