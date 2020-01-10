Абэ посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман с 11 по 15 января

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 11 по 15 января совершит турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Премьер Абэ с 11 по 15 января посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. В ходе этого визита будет проведен обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке и снижения напряженности в регионе. Также мы рассчитываем заручиться поддержкой трех стран с целью обеспечения безопасности морской навигации и транспортировки энергетических ресурсов", - сказал он.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточит экономические санкции в отношении Тегерана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.