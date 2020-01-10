Экс-президент Боливии Кирога объявил об участии в выборах главы государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Хорхе Кирога объявил в четверг, что намерен участвовать в выборах главы государства 3 мая.

"Я буду участвовать в запланированных на май выборах. Без капризов и диктатов, но с доводами и предложениями", - говорится в документе, который он опубликовал на странице в Facebook.

"Я надеюсь переговорить со всеми партиями и политическими деятелями, которые хотят, чтобы наша Боливия продолжила восстановление демократического строя", - добавил он. Кирога также выразил надежду, что политические противники экс-президента Эво Моралеса "смогут достичь максимального единства". В своей предвыборной программе бывший глава государства обвинил прошлое правительство в коррупции, нарушении принципов демократического государства и нерациональном управлении страной.

Хорхе Кирога, избранный вице-президентом в 1997 году, занял высший государственный пост в августе 2001 года после того, как экс-глава государства Уго Бансер объявил об отставке. В августе 2002 года Кирога оставил пост в связи с завершением мандата. При правительстве экс-президента Эво Моралеса в отношении политика велось расследование о нарушениях при заключении нефтегазовых контрактов, однако в сентябре 2018 года Моралес его амнистировал для участия в попытках Боливии вернуть выход к морю, утраченный в результате Тихоокеанской войны (1879-1884) с Чили.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.