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СМИ: в администрации президента Южной Кореи провели обыски

Прокуратура расследует факт сговора сотрудников президентского аппарата

ТАСС, 10 января. Прокуратура Республики Корея в пятницу провела обыски в одном из отделов администрации президента страны Мун Чжэ Ина в связи с возможным вмешательством его сотрудников в выборы мэра города Ульсан. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Прокуратура расследует факт сговора сотрудников президентского аппарата, при возможном содействии которых в июне 2018 года мэром Ульсана стал Сон Чхоль Хо. В частности, следствие намерено установить, была ли администрация главы государства вовлечена в составление предвыборной программы будущего мэра.

Расследование началось после заявлений бывшего мэра Ульсана Ким Ги Хёна о том, что якобы с подачи администрации президента за несколько месяцев до городских выборов местная полиция провела обыски в его офисе. По мнению бывшего градоначальника, следственные действия в отношении него и его сторонников отрицательно сказались на итогах выборов, в результате чего он не смог повторно занять кресло мэра.

В декабре 2019 года в секретариате администрации президента страны прокуратура провела обыски в связи с подозрениями в возможном сокрытии улик по делу о взяточничестве бывшего заместителя мэра города Пусан Ю Чжэ Су. На данный момент бывший вице-мэр находится под арестом.

Теги
Республика КореяМун Чжэ Ин
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