Глава МИД Франции считает, что Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Власти Франции не считают, что Иран уже сейчас располагает готовым ядерным оружием, однако может его создать в течение ближайшего года или двух, если не удастся убедить Тегеран вернуться к соблюдению ядерной сделки. Об этом заявил в пятницу в эфире радио RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Сейчас пока у них нет [ядерного оружия], но если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие", - рассказал он.