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СМИ: Госдепартамент одобрил поставку Сингапуру 12 истребителей F-35B

Как сообщил телеканал CNA, американским парламентариям предстоит в течение 30 дней рассмотреть соответствующий запрос внешнеполитического ведомства

СИНГАПУР, 10 января. /ТАСС/. Госдепартамент направил в Конгресс уведомление об одобрении поставки Сингапуру 12 новейших истребителей F-35B общей стоимостью около $2,75 млрд. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNA.

Теперь американским парламентариям предстоит в течение 30 дней рассмотреть этот запрос.

"Сингапур является стратегическим и основным партнером США в сфере безопасности, а также поддержания политической стабильности, экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указывается в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, входящего в состав Пентагона. В документе отмечается, что поставки самолетов "повысят возможности Сингапура защищать государственные границы, а также вносить вклад республики в совместные союзнические операции". В агентстве также подчеркнули, что "продажа техники не изменит баланс сил в регионе".

Министр обороны Сингапура Н Энь Хэнь в январе прошлого года впервые сообщил о планах модернизации ВВС республики с тем, чтобы к 2030 году полностью снять с вооружения истребители F-16. По информации издания ​​​​​​The Straits Times, в начале планируется поставка четырех самолетов. Кроме того, Сингапур намерен закупить у США как минимум 13 двигателей, системы радиоэлектронной борьбы, а также другое техническое оборудование для обслуживания этих самолетов.

F-35B - истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Его базовым заказчиком является Корпус морской пехоты США. Данный истребитель - самый дорогой в семействе F35. По оценке некоторых американских СМИ, стоимость одного самолета составляет порядка $116 млн.

Теги
СШАСингапур
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