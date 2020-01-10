Лондон и Дублин разработали проект соглашения по правительству Северной Ирландии

ДУБЛИН, 10 января. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени призвал североирландские партии восстановить совместное правление в автономии на основе ирландско-британской межправительственной сделки, достигнутой в ночь на пятницу. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел и торговли Ирландии.

"Наши правительства предложили сегодня [в пятницу] вариант соглашения между всеми политическими силами [Северной Ирландии], - говорится в сообщении. - Эта сделка - итог коллективного труда и продолжительных обсуждений". В заявлении указывается, что "нет никакой необходимости продолжать дискуссии". "Настал момент проявить политическое лидерство и принять общие обязательства в интересах всех жителей Северной Ирландии", - подчеркивается в документе.

Переговоры в Белфасте

Глава ирландского МИД и британский секретарь по делам Северной Ирландии Джулиан Смит провели в четверг в Белфасте переговоры, итогом которых стал совместный документ "Новое десятилетие. Новый подход". Его полный текст опубликован одновременно на правительственных сайтах Ирландии и Великобритании.

В шестидесятистраничном документе указывается на необходимость неотложных реформ социально-экономического характера в Ольстере и изменений в системе местного управления, которое, в соответствии с соглашением Страстной пятницы 1998 года, осуществляется на принципах консенсуса всех политических сил Северной Ирландии. Также содержатся рекомендации по поводу процедур формирования местного правительства, направленные на то, чтобы избежать "вакуума власти". Правительства двух стран также предложили создать в Ольстере отдельное ведомство по делам культурной идентичности, которое смогло бы гарантировать права всех жителей Северной Ирландии на "культурное самовыражение" и использование языка. Статус гэльского ирландского языка является одним из камней преткновения в диалоге между местными общинами.

Позиции политических партий

Ранее в пятницу о достижении соглашения между Великобританией и Ирландией сообщила британская газета Financial Times. Как отмечало издание, сделка, достигнутая по итогам длительных переговоров, предусматривает, в частности, крупные британские капиталовложения в региональную сферу здравоохранения и местную инфраструктуру. Точная сумма инвестиций будет обнародована после того, как проект соглашения будет одобрен ведущими политическими партиями Северной Ирландии.

В связи с этим Лондон и Дублин попросили спикера регионального парламента - Ассамблеи Северной Ирландии - провести в пятницу заседание законодательного органа в попытке сформировать местное коалиционное правительство в составе Демократической юнионистской партии (ДЮП) и республиканской партии Sinn Fein, а также при участии Юнионистской партии Ольстера, Социал-демократической лейбористской партии и Партии альянса Северной Ирландии.

ДЮП, по сведениям издания, уже просигнализировала о том, что пока не готова подписать этот документ, однако, по словам ее лидера Арлин Фостер, он закладывает основу "для справедливого и сбалансированного восстановления ассамблеи и исполнительной власти". "Это не идеальная сделка, и в ней есть элементы, которые, как мы признаем, представляют собой компромиссные результаты", - добавила она.

Согласно заявлению лидера Sinn Fein Мэри Лу Макдональд, исполком партии примет решение по этой сделке в пятницу. "Мы изучаем текст и внимательно его рассмотрим", - сказала она.

Северная Ирландия без правительства

Правительство Северной Ирландии распалось ровно три года назад - в январе 2017 года, после чего в марте того же года были проведены внеочередные выборы в Ассамблею. За день до истечения срока формирования коалиционного правительства республиканская Sinn Fein заявила о выходе из переговоров с ДЮП под предлогом того, что этот процесс себя исчерпал.

С тех пор было предпринято несколько попыток договориться, но все они завершались безрезультатно. Если партии не смогут договорится о компромиссе до 13 января, Лондон объявит о проведении новых выборов в Ассамблею Северной Ирландии.

В новость были внесены изменения (11:47 мск) - меняется источник информации, добавлена позиция главы МИД Ирландии.