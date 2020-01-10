Bloomberg: США могут создать спецподразделение в Азии для противодействия России и Китаю

ТАСС, 10 января. Вооруженные силы США намерены создать специализированное подразделение в целях противодействия России и Китаю, оно будет размещено, предположительно, на островах к востоку от Филиппин и Тайваня (КНР). Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, оперативная группа будет обладать возможностью запуска высокоточных ракет большой дальности, способных поражать наземные и морские цели. В частности, речь может идти о гиперзвуковых ракетах. Кроме того, она сможет осуществлять кибероперации, пишет агентство.

Как заявил в интервью Bloomberg министр армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти, этот шаг нацелен на то, чтобы частично нейтрализовать возможности РФ и Китая в регионе. Как скоро будет развернуто подразделение, пока не уточняется. Оно будет создано в сотрудничестве с Национальным управлением военно-космической разведки США, которое отвечает в том числе за разработку американских разведывательных спутников и управление ими.

Как ожидается, Маккарти выступит с разъяснениями относительно создания указанного подразделения позднее в пятницу в Вашингтоне.