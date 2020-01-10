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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Раскольник Филарет отозвал подпись под постановлением о создании новой церкви Украины

Как пояснили в епархии, он пошел на такой шаг, поскольку чиновники министерства культуры отказывают УПЦ КП в регистрации

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Глава ликвидированной неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщается в пятницу на сайте пресс-центра Киевской патриархии.

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"Патриарх ... Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года", - отметили в пресс-центре.

Как пояснили в епархии, Филарет пошел на такой шаг, поскольку чиновники министерства культуры отказывают УПЦ КП в регистрации, ссылаясь на решение объединительного собора, состоявшегося в декабре 2018 года.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в подготовке объединительного собора и создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, стал критиковать и томос, полученный ПЦУ из рук Константинопольского патриарха, и деятельность новой церкви. После создания ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но Филарет созвал 20 июня 2019 года поместный собор УПЦ КП, на котором было объявлено о восстановлении этой церкви. В декабре 2019 года он заявил, что томос от Константинопольского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви ненастоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
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