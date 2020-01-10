В Молдавии сторонники объединения с Румынией формируют политическое движение

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Пять молдавских партий, добивающихся вхождения республики в состав соседней Румынии, заявили о формировании политического движения "Объединение". Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу по итогам переговоров представителей партии "Демократия дома", Либеральной партии (ЛП), Национал-либеральной партии, Румынской народной партии и "Союза спасения Бессарабии".

"Был достигнут консенсус по вопросу формирования политического движения "Объединение" (Unirea). На следующей неделе этот политический проект будет оформлен официально", - говорится в сообщении. Его авторы обратились ко всем прорумынским партиям страны с призывом присоединиться к формированию.

О начале переговоров партии объявили в конце прошлого года. В совместном заявлении отмечалось, что будущее движение ставит перед собой цель добиться вхождения Молдавии в состав Румынии, а также "противостоять России". В нем отмечается, что безопасность и устойчивое развитие республики может быть обеспечено только в составе ЕС и НАТО. Ранее лидер ЛП, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ объяснял, что партии нового движения продолжат существовать и следовать своим программам, а объединение необходимо для участия в выборах, так как по результатам голосования в феврале 2019 года ни одна из прорумынских партий не смогла преодолеть избирательный порог.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает почти 70% населения. В Молдавии, согласно опросам, эти идеи разделяет около 20% жителей. Президент Молдавии Игорь Додон заявляет о необходимости запрета партий, выступающих за ликвидацию государства. В прошлом году он лишил молдавского гражданства бывшего румынского президента Траяна Бэсеску, который был избран почетным председателем молдавской Партии национального единства.