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Суд Испании оставил в силе европейский ордер на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании также попросил Европарламент приостановить его депутатскую неприкосновенность

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании решил оставить в силе выданные ранее европейские ордера на арест бежавших в Бельгию бывших членов каталонского правительства Карлеса Пучдемона и Антони Комина. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении ВС.

Судья ВС "сохраняет европейские ордера в отношении Пучдемона и Комина и просит Европарламент (ЕП) приостановить их [депутатскую] неприкосновенность", говорится в пресс-релизе инстанции. Судья также "подтвердил ордер на арест на территории Испании" и призвал Бельгию отложить принятие решения по экстрадиции политиков до тех пор, пока ЕП не представит свою позицию по данному вопросу, отмечается в документе ВС.

Ранее испанская юстиция дала сторонам, вовлеченным в судебный процесс, время на то, чтобы изложить свои позиции по делу Пучдемона и Комина. Решение суда последовало за постановлением Европейского суда юстиции в Люксембурге, согласно которому бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента.

Пучдемон и Комин получили места в ЕП от коалиции "Свободные для Европы" по итогам выборов 26 мая прошлого года. Тем не менее ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. Они бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

Как сообщил ранее телеканал RTBF, бельгийский суд принял решение прекратить дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.

Теги
ИспанияПучдемон, Карлес
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