Суд Киева 14 января рассмотрит просьбу об участии Вышинского в заседании по видеосвязи

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева 14 января рассмотрит вопрос об участии в заседании по видеосвязи российского журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"14 января планируется рассмотрение моего ходатайства об участии Вышинского в заседании в режиме видеосвязи. У нас есть соответствующее подтверждение Мосгорсуда (о возможности организации такой связи с российской стороны - прим. ТАСС)", - сказал Доманский. Он также заявил, что сам Вышинский вряд ли будет принимать участие в судебном заседании 14 января.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. На Украине ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личное обязательство, дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября 2019 года провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", в число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский.

Между тем, судебная линия в отношении журналиста не была прекращена на Украине. В ноябре 2019 года Подольский райсуд столицы перенес на 14 января заседание в связи с неявкой Вышинского. По словам стороны защиты, его отсутствие было связано с пребыванием на лечении.

Сам журналист заявлял, что с учетом необходимости продолжать лечение в Москве единственно возможным вариантом его участия в судебных заседаниях по его делу в Киеве могут оказаться только видеоконференции.