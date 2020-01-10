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Политический кризис в Абхазии

Спецслужбы Абхазии проверяют информацию о возможном участии в протестах граждан Украины

Секретарь Совета безопасности Мухамед Килба отметил, что нельзя исключать участия граждан и других государств, в частности Грузии

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Спецслужбы Абхазии проверяют информацию о возможном участии в протестах в Сухуме граждан других государств, не исключено, что среди них есть граждане Украины, сообщил ТАСС в пятницу секретарь Совета безопасности Мухамед Килба.

"У нас есть такая информация, она оперативного характера, проверяется, - сказал он, отметив, что среди иностранцев есть граждане Украины. - Соответствующие службы занимаются идентификацией".

Он отметил, что нельзя исключать участия граждан и других государств, в частности Грузии.

Политический кризис в Абхазии возник 9 января, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии в тот же день принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. Хаджимба в ответ призвал оппозицию к переговорам.

Теги
АбхазияУкраинаПолитический кризис в Абхазии
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