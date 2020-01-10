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Корабль ВМФ России подошел к американскому эсминцу в Аравийском море на 60 метров

По данным CNN, США считают, что это было весьма агрессивным действием

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Кадры, запечатлевшие сближение корабля ВМФ России с американским эсминцем Farragut в северной части Аравийского моря, продемонстрировала в пятницу телекомпания CNN.

Как утверждалось в репортаже, российский боевой корабль подошел с кормы к американскому кораблю на расстояние около 60 метров. "Только после того, как была установлена прямая радиосвязь между кораблями, российский корабль отвернул в сторону, - отметила CNN. - США считают, что это было весьма агрессивным действием".

По данным телекомпании, эсминец Farragut сопровождал американский атомный авианосец Harry Truman.

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