В оппозиции считают решение ВС Абхазии об отмене выборов шагом к преодолению кризиса

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Определение Верховного Суда Абхазии об отмене президентских выборов и назначении новых является серьезным шагом по преодолению политического кризиса в стран, заявил журналистам депутат парламента республики, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания.

"Решение суда расцениваю как серьезный шаг к преодолению кризиса. В судейском корпусе есть люди, которыми можно гордиться, доверять суду", - сказал он.

В пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановила назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

В Сухуме 9 января протестующие у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.