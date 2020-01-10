Парламент Абхазии 11 января проведет заседание для обсуждения политической ситуации

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии в субботу проведет заседание, на котором будет обсуждаться текущая политическая ситуация в государстве после решения Верховного суда об отмене результатов выборов президента, повестка дня заседания пока неизвестна, сообщил ТАСС источник в депутатском корпусе Абхазии.

"К 11 (часам утра субботы - прим. ТАСС) соберемся и определимся с повесткой дня. Сегодня не ясно пока, что конкретно завтра будет обсуждаться", - сказал собеседник агентства.

Аслан Бжания, являющийся одним из лидеров оппозиции и депутатом парламента Абхазии, заявил журналистам, что на заседании могут быть приняты решения, способствующие дальнейшему урегулированию политического кризиса.

"Дальнейшие действия будут предприняты таким образом, чтобы очень быстро, динамично локализовать последствия политического кризиса. Есть еще нерешенные вопросы, можно говорить о том, что это промежуточный результат. Конечный результат - это назначение даты новых выборов. Думаю, что состоится заседание парламента и там будет принято какое-то решение", - сказал Бжания.

Он пояснил, что на данный момент назначение новой даты выборов невозможно, так как нет соответствующего решения ЦИК. При этом, по его словам, после решения суда об отмене итогов выборов в Республике Абхазия, оппозиция рассчитывает на назначение временно исполняющего обязанности президента государства. Депутат парламента Рауль Лолуа пояснил ТАСС, что в работе парламента будут задействованы юристы, по его словам, депутаты продолжают прорабатывать возможные решения.

Ситуация в Абхазии

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

В Сухуме 9 января протестующие у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.