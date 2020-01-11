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Обновлено 

СМИ: Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

Прежний султан Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни

ТАСС, 11 января. Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом сообщила в субботу в Twitter газета Al Watan Oman.

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По данным издания, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

Официального подтверждения этой информации из Маската пока не поступало.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

Согласно 6-й статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать его преемника. Если за это время она не сможет договориться, в присутствии совета в составе высокопоставленных военных и силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана будет вскрыт запечатанный конверт, в котором должно быть написанное предыдущим султаном имя нового правителя.

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Оман
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